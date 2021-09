Colisão entre bicicleta e carro deixa mulher ferida

Na região central de Mogi Guaçu uma mulher ficou ferida após uma colisão entre uma bicicleta e um carro Toyota/Etios. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (6).

Segundo informações apuradas no local, a condutora da bicicleta descia pela rua Chico de Paula sentido centro, na contramão da via, quando em um dos cruzamentos a motorista do carro fez a conversão sentido à rua Nunes Pedrosa, e nesse momento, houve a colisão.A condutora da bicicleta teve ferimentos moderados.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço Móvel de Urgência) estiveram no local e prestaram o atendimento.A mulher foi encaminhada à Santa Casa. A motorista do carro não teve ferimentos.

Fotos: John Everte