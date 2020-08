Colisão e capotamento deixa dois feridos na SP 340

Mais um acidente foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (28), na Rodovia SP 340, no KM 162 (Mogi Mirim), com sentido a Campinas. A colisão entre dois carros deixou um deles capotado.

O VW Gol ocupado por três pessoas, sendo dois adultos e uma criança, veio a colidir com a traseira do GM Celta ocupado por dois adultos, residentes em Artur Nogueira.

O Celta tombou na pista e o condutor ficou preso nas ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros e do Resgate da RENOVIAS para a remoção da vítima até a Santa casa.

Os ocupantes do Gol nada sofreram. A Polícia Científica esteve no local e vai apurar as responsabilidades. A GCM de Mogi Mirim também apoiou na ocorrência.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim