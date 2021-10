Colisão contra poste tira de forma trágica a vida de motorista

Um grave acidente registrado no início da tarde desta segunda-feira (25), na avenida dos Trabalhadores, deixou um homem morto. José Alexandre Feliciano Filho, 52 anos, morreu após colidir uma Ford Ecosport contra um poste de iluminação. Segundo testemunhas, ele trafegava pela avenida, sentido centro/centro, quando por volta das 13h00, ocorreu o acidente.

José Alexandre Feliciano Filho

Ainda não se sabe o motivo que levou Feliciano a perder o controle da Ecosport. A SUV acabou rodando na pista, vindo a bater, violentamente, num poste de iluminação. Na colisão, a lateral esquerda do carro ficou completamente destruída. Infelizmente, o motorista sofreu um grave trauma na cabeça, inclusive com perda de massa encefálica.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente, mas não houve tempo de socorrer Feliciano, que teve morte instantânea. A Polícia Militar também foi chamada e o tráfego na avenida, entre o Senac e o Max Atacadista, ficou interrompido.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica eram aguardados para apurar as causas do acidente. Há suspeita de que um pneu da Ecosport tenha estourado antes da colisão. O corpo do motorista foi removido para o IML (Instituto Médico Legal). Os GCMs Gois e Junior do CANIL registaram a ocorrência.

Fotos: Rodrigo Fernandes/MGA