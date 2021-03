Cliente de lanchonete é baleado por assaltante

Um homem, identificado como sendo Ari Loureiro, 58 anos foi baleado na noite deste domingo (14) em um assalto no Jardim Santa Terezinha II.

Segundo apurado, o cliente que é vizinho da lanchonete que fica na Rua Antônio A. Campos estava esperando pelo atendimento na calçada, já que o comércio atende com portas fechadas, quando um meliante armado chegou e anunciou o assalto.

Ele levou o celular do cliente, dois celulares da proprietária do comércio e pouca quantia em dinheiro. Antes de sair correndo, o bandido baleou no abdômen o cliente.

Populares e vizinhos correram atrás do assaltante, mas armado ele ameaçou as pessoas que o deixaram ir, no entanto, os aparelhos celulares e o dinheiro foi recuperado, já que o criminoso deixou no pé de uma árvore em uma rua próxima.

A PM foi acionada e fez patrulhamento na região toda, mas sem sucesso de encontrar o bandido.

A vítima do disparo de arma de fogo foi socorrida pelo SAMU consciente para a Santa Casa onde recebeu cuidados médicos, o estado de saúde dele é estável.

Os PMs Charles e Zanetti elaboraram o boletim de ocorrência.