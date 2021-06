Circuito de Corridas Virtuais promove pedestrianismo com disputa sem aglomeração

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de junho, a primeira edição do Circuito Guaçuano de Corridas Virtuais, com inscrições gratuitas pelo site http://bit.ly/corridas-guacu. A iniciativa permitirá a atletas amadores e profissionais a opção por percursos de 5km, 10km e 21km.

O objetivo do desafio, a ser disputado em três etapas até o final do ano, é estimular a prática esportiva ao ar livre, unindo virtualmente os corredores, sem aglomerações. Os participantes serão classificados de acordo com a distância e tempo registrado no processo de inscrição, subdivididos nas categorias masculina e feminina.

“Qualquer pessoa de ambos os sexos que resida em Mogi Guaçu, seguindo o que consta no regulamento, poderá se inscrever. Mas para homologação de sua inscrição, o candidato deverá encaminhar um registro legível do relógio de GPS, marcando o histórico das corridas com tempo e distância escolhida”, explica o secretário da pasta, Raphael Locatelli.

Segundo ele, é de responsabilidade do participante o fornecimento correto de todos os dados no momento da inscrição. “A comissão organizadora poderá homologar ou cancelar o cadastro caso não preencha os requisitos para participação”, explica. “Estou certo de que será uma ação muito positiva. A corrida favorece a saúde e o bem-estar das pessoas”.

Locatelli esclarece ainda que caso o registro fotográfico de percurso e tempo não seja legível, contenha fraude de resultados ou preenchimento incorreto no cadastro de participação, a inscrição será considerada inválida. “Será possível, a qualquer momento, suspender ou prorrogar os prazos de inscrição ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos no evento em função das necessidades ou disponibilidades técnicas da organização”, acrescentou.

Todos receberão medalhas após a validação e homologação dos resultados esportivos de acordo com a distância e tempo apresentado. Para receber a premiação, o participante deverá comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer e apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte, CTPS ou Documento Profissional emitido pelo órgão responsável) e registro fotográfico legível do percurso com o tempo e a distância escolhida anexada no processo de inscrição. Após a realização de todas as etapas, os três melhores participantes por percurso receberão um troféu.

Calendário do Circuito:



1ª Etapa: 14 a 30 de junho

2ª Etapa: 01 a 30 de setembro

3ª Etapa: 01 a 31 de novembro