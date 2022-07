CIPA SAMAE realiza 1º Seminário de Prevenção de Riscos e Segurança no Trabalho

A Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA), do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), promoveu nos dias 28 e 29 de julho, no Centro Guaçuano de Educação Profissional Governador Mário Covas (CEGEP), o 1º Seminário de Prevenção de Riscos e Segurança no Trabalho. O evento teve o objetivo de reforçar a conscientização dos funcionários, principalmente dos que estão à frente de riscos no setor operacional.

O sargento Fernando Costa ministrou uma palestra sobre a sutileza dos sinais de suicídio, da importância de se manter vínculos de empatia e confiança para manter conversas de encorajamento. Ele destacou ser fundamental o apoio psicológico e familiar. “Temos que lembrar que em casa existe uma pessoa nos esperando diariamente”, frisou. O cabo PM Leandro Augusto dos Santos, que atua no 1° Pelotão de Bombeiros de Mogi Guaçu, explicou sobre o procedimento de atendimento do órgão.

O comandante da Guarda Civil Municipal Elzio Romualdo reforçou o compromisso da corporação na defesa dos direitos pessoais e institucionais e apresentou os potenciais riscos à integridade do servidor. “A Guarda Civil de Mogi Guaçu é amiga do cidadão e, por isso, visa também à forma humanitária na prestação de seus serviços”, ressaltou.

O guarda civil de Artur Nogueira, Luciano Aparecido dos Santos palestrou sobre Direção Defensiva. Apresentou os principais riscos de acidentes no trânsito, como climáticos, distração e má conservação do veículo. A palestra foi um reforço no Programa de Treinamento Interno para condutores da autarquia.

O 1º Seminário de Prevenção de Riscos e Segurança no Trabalho contou com a presença do superintendente do SAMAE, Mario Antonio Zaia, a comissão de eventos da autarquia, representada por Andréa Alexandra de Carvalho, o secretário autárquico Administrativo e Financeiro, Rubens Lelis Pierina, Carlos Eduardo de Oliveira, engenheiro de Segurança do Trabalho, Marcos Paulo Cardoso, técnico Segurança do Trabalho, o psicólogo Manuel dos Reis, equipe do Serviço de Apoio ao Servidor (SAS), representada pela assistente social, Elaine Luzia da Silva e demais cipeiros.