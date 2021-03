Cinco procedimentos estéticos que prometem em 2021

Durante a pandemia, profissionais da área de dermatologia e estética observaram um aumento no número de clientes que buscam o consultório por procedimentos estéticos. Esse crescimento acompanha a tendência dos últimos anos. Segundo dados da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), o número de procedimentos estéticos não-cirúrgicos cresceu 83% entre 2009 e 2018.

Quando os dados de 2020 forem divulgados, acredita-se que o exponencial de crescimento vai ser maior ainda. Muitos pacientes buscam procedimentos, durante a quarentena, para sentirem-se bem de fora para dentro. Em meio a isso, preenchimentos, toxina botulínica, foxy eyes e outras intervenções fizeram sucesso nos consultórios. Pacientes ávidos por novidades do mercado estético se perguntam, então, o que terão de novidade para esse ano.

A médica especialista em dermatologia Ana Lívia Bagatini acredita que 2021 não apresentará somente um procedimento em destaque, e sim uma combinação de tratamentos para obter melhores resultados. “Há uns anos, a toxina botulínica estava em alta. Logo depois, entramos na fase dos preenchedores, e hoje estamos na fase em que as pessoas estão começando a entender que é preciso tratar e prevenir a flacidez. Para isso, uma mistura de tratamentos gera o melhor resultado”.

A tendência está de acordo com o mercado, que parece apreciar cada vez mais a praticidade da combinação de vários produtos. Quando se trata de maquiagens, por exemplo, muitas marcas estão atentas para fornecerem ao mesmo tempo tratamento e estética, como é o caso dos protetores solar com cor, que funcionam também como base. “Além de ser prático, a junção de tratamentos leva a resultados muito naturais”, completa a médica.

Individualização, autoestima e segurança

Além disso, outra tendência é realizar tratamentos individualizados, montados por profissionais capacitados que levem em consideração o melhor resultado para cada paciente. A individualização do tratamento aponta qual procedimento ficará melhor em cada face, analisando rostos com suas particularidades. É importante que os médicos saibam que cada paciente é único, deixando para trás a ideia de que, se um procedimento está na moda, ele deva ser aplicado para todos os pacientes.

A frase “corpo são, mente sã”, é muito popular na dermatologia, e a Dra. Ana Lívia acredita que a melhora que as pacientes procuram em seu consultório não reflete somente na aparência física. A Dra. acredita que, quando as pacientes se sentem seguras com o seu físico, se sentem mais empoderadas para lidar com os problemas do cotidiano. “Sempre falo: seja sempre sua melhor versão. Isso significa se sentir satisfeita olhando no espelho, sabendo que está fazendo o melhor para cuidar de si”.

Sobre a Dra. Ana Lívia Bagatini

Médica pós-graduada em dermatologia, a Dra. Ana Lívia Bagatini atende em sua clínica em Mogi Guaçu. Participou do mutirão da Cruz Vermelha de São Paulo em 2016, e participa de diversas palestras e cursos nacionais e internacionais. Ana Lívia tem como objetivo ajudar o paciente a recuperar a autoestima e confiança. A médica realiza procedimentos modernos de acordo com as tendências do mercado, como injetáveis com ácido hialurônico, skinbooster, bioestimuladores, entre outros.

