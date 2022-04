Cidade registra 10 dias sem ocupação de leitos de Covid-19

Mogi Guaçu registra 10 dias sem pacientes internados em leitos de enfermaria de Covid-19, segundo dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica (VE). Os números apontam que há 17 dias consecutivos não há pacientes internados em leitos de UTI/Covid-19 na cidade tanto na rede pública quanto na rede privada, desde o dia 27 de março.

A última internação em Mogi Guaçu em decorrência da Covi-19 foi registrada no dia 2 de abril. O paciente se encontrava na ala de enfermaria do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

O secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, comentou que o resultado é reflexo da ampliação da cobertura vacinal na cidade com ações de enfrentamento à doença durante os dois anos de pandemia. “Estamos muito otimistas em verificar esses índices, porque mostra que o trabalho está no caminho certo, principalmente com relação a campanha de imunização da população contra a Covid-19”, disse ele.

Nesta terça-feira, 12 de abril, boletim Covid-19 divulgado pela Vigilância Epidemiológica registrou 40 novos casos da doença confirmados nas últimas 24 horas. Neste período, são 34.343 casos no total, sendo 34.053 guaçuanos e 28 casos suspeitos aguardam confirmação.