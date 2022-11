Ciclista idoso morre atropelado na SP 342, próximo ao Jardim Novo I

Por volta das 21h00 deste domingo (13), um idoso perdeu a vida de maneira trágica na Rodovia SP 342.

Foi apurado que o idoso trafegava com uma bicicleta no acostamento da pista sentido Espírito Santo do Pinhal, na contramão e por motivos ignorado acabou entrando na pista de rolamento e foi atingido por uma Pickup Fiat Strada e arremessado violentamente ao solo.

Socorristas da RENOVIAS, SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros se dirigiram para o local rapidamente, mas o idoso teve morte instantânea.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e após os trabalhos de perícia por parte da Polícia Científica, o corpo do idoso, sem identificação foi encaminhado para o IML e espera por reconhecimento de familiares.

Fotos: John Everte