Ciclista é atropelado na Nove de Abril

Por volta das 11h00 da manhã desta segunda-feira (05), um ciclista que trafegava sentido Capela pela Avenida Nove de Abril foi atropelado pelo condutor de uma VW Parati com placas de Conchal que trafegava sentido Centro.

O acidente aconteceu bem próximo ao Banco do Brasil no Centro. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros e o Resgate compareceu, prestou os primeiros socorros ao ciclista e após o encaminhou para a Santa Casa com escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar esteve no local, inclusive dando apoio ao trânsito que ficou complicado durante o atendimento á vítima e logo após o socorro elaborou o boletim de ocorrência.