Ciclista de 30 anos morre atropelado na SP 342, ao lado do Parque Cidade Nova

Wellington Luiz Xavier, 30 anos, morador no Jardim Ypê I perdeu a vida de forma trágica no final da tarde desta sexta (03), ele foi atropelado enquanto trafegava de bicicleta pelo 342 km 171+500, próximo ao Ginásio do Furno.

Segundo apurado, Xavier seguia de bicicleta após sair do trabalho em Mogi Mirim, quando foi atingido por um VW Fox que seguia sentido Espírito Santo do Pinhal.

Equipes da RENOVIAS e com apoio de uma ambulância chegou rapidamente ao local e após prestar os primeiros socorros, encaminhou a vítima para a Santa Casa, no entanto a Xavier evoluiu para óbito devido as gravidades dos ferimentos.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária na Central de Polícia Judiciária como Acidente de Trânsito com Vítima Fatal.