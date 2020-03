Ciclista atropelado na SP 342 está internado em estado grave

No final da manhã desta sexta (13), um atropelamento foi registrado no Km 175 da Rodovia SP 342, o acidente causou ferimentos graves em um ciclista que tentava atravessar a pista sem os devidos cuidados..

O motorista do carro disse que foi surpreendido pelo ciclista atravessando a rodovia, ele tentou a travessia após usar uma passagem clandestina entre a mureta de concreto que divide as pistas em um alambrado. Com a colisão, o ciclista foi arremessado vários metros a frente após atingir o parabrisa do veículo.

A vítima sofreu cortes profundos na cabeça, fraturou um braço e teve várias escoriações pelo corpo. O para-brisas do carro ficou totalmente destruído e o boné do ciclista, assim como pedaços do couro cabeludo, ainda podiam ser vistos no vidro da frente. O SAMU e a Ambulância da RENOVIAS atenderam a ocorrência, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave e não tece a identidade divulgada, a Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.