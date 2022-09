Ciclismo feminino termina em 3º lugar no 64°Jogos Regionais 

A equipe feminina de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu conquistou a medalha de bronze no 64° Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Já o time masculino terminou em 6º lugar na classificação geral. A competição aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de setembro, em Indaiatuba. Até o momento, Mogi Guaçu soma 22 medalhas: oito de ouro, cinco de prata e nove de bronze.

Durante os três dias de competição, quatro provas foram promovidas e as equipes guaçuanas participaram de todas. Na sexta-feira, 16, ocorreram as provas de velocidade por equipe e velocidade individual. No sábado, 17, as disputas por pontos, num circuito de 1.100 metros. E no domingo, 18, as provas de resistência com 3.100 metros de percurso a cada volta. A categoria feminina pedalou 45 km e a masculina 90 km.

O técnico da equipe, Celso Lucas, parabenizou os atletas que representaram Mogi Guaçu. “Todos foram muito bem e fizeram o seu melhor. Disputamos as provas no feminino e masculino com equipes e ciclistas de nível bem elevado”, falou.

Volta do ABCD

Os ciclistas guaçuanos também participaram no domingo, dia 11 de setembro, da 23ª Volta Ciclística do Grande ABCD, em Diadema. Mogi Guaçu competiu com sete atletas e conquistou cinco medalhas, sendo três de ouro, uma de prata e outra de bronze.

Fabio Rodrigues Braga Junior foi campeão pela categoria infanto juvenil. Aliás, em 2022, o guaçuano tem se destacado no ciclismo nacional ao conquistar títulos importantes na carreira, como Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, Campeonato Paulista de Resistência, Campeonato Paulista de Montanha, Prova de Ciclismo de 1º de Maio, entre outros.

Outros campeões na 23ª Volta Ciclística do Grande ABCD: Joaquim Carlos Braga Neto pela categoria infantil e Valdinéia da Silva Brandino dos Santos pela master B. O atleta Alan Martini Marciél Vieira ficou com o vice-campeonato da categoria mirim e Newton de Souza Leite com a medalha de bronze na categoria master D1.