Ciclismo conquista sete pódios durante provas disputadas em Taubaté

Neste final de semana, a equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) competiu no Grande Prêmio Taubaté de Ciclismo, em Taubaté. Mogi Guaçu conquistou cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, totalizando sete pódios. A prova também serviu como pontuação para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e da Federação Paulista de Ciclismo (FPC).

A equipe competiu com 14 ciclistas, que participara em 10 categorias diferentes. O destaque da prova ficou com o time feminino que conquistou três títulos com as ciclistas Maria Fernanda Felippe de Oliveira pela categoria infantil, Livia Eduarda Ribeiro Martins (juvenil) e Julia Leite Braga (sub-23).

Entre os homens, foram dois ouros com Joaquim Carlos Braga Neto, campeão da categoria infantil e Fabio Rodrigues Braga Junior, vencedor na infanto-juvenil. O guaçuano Octavio Augusto Ribeiro Martins conquistou a prata com o segundo lugar na categoria juvenil e o ciclista Miguel Simões Bassani levou o bronze na disputa da categoria dente de leite.

Resultados

Feminino

Valdinéia da Silva Brandino dos Santos – 4º ligar (master 30)

Masculino

Júlio Cesar Bassani – 4º lugar (master B)

Newton de Souza Leite – 5º lugar (master D)

Fabio Rodrigues Braga – 7º lugar (master B)

Ederson Hélio Barbosa – não concluiu a prova da master B

Alexandre Honório de Faria – não concluiu a prova da master B

Luís Fernando Ribeiro de Oliveira – não concluiu a prova da master B