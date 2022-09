Ciclismo conquista quatro pódios no Campeonato Paulista de Montanha  

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou quatro pódios no Campeonato Paulista de Ciclismo de Montanha, durante competição ocorrida na quarta-feira, 7 de setembro, em Mairiporã. No evento organizado pela Federação Paulista de Ciclismo, os guaçuanos conseguiram três títulos e um vice-campeonato. A prova teve dois percursos diferentes, sendo um trajeto com 29 km e o outro com 5 km.

Mogi Guaçu competiu com cinco ciclistas e todos disputaram a prova de 5 km. Desta forma, a cidade subiu ao lugar mais alto do pódio com Fabio Rodrigues Braga Junior pela categoria infanto-juvenil, Julia Leite Braga (sub-23) e Valdinéia da Silva Brandino dos Santos (master), atleta esta que também conseguiu a 5ª colocação na disputa da categoria elite feminina.

Completando o número de pódios, a ciclista Gabriela de Souza Gonçalves ficou em 2º lugar da categoria elite feminina e o atleta Fabio Rodrigues Braga conquistou o 6º lugar pela categoria master B2. Um resultado bastante comemorado por toda a equipe, em especial o técnico, Celso Lucas. “Pedalar montanha acima exige muito dos ciclistas e os escaladores levam vantagem pois tem facilidade maior em pedalar em subidas bem inclinadas”, destacou.

A equipe de ciclismo de Mogi Guaçu compete novamente no próximo domingo, 11 de setembro, em Diadema, pela competição da Volta do Grande ABCD.