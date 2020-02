Chuvas: Mogi Guaçu entra em estado de atenção

Nas últimas 24 horas, Mogi Guaçu registrou um acumulado de 105 milímetros de chuva. Para se ter ideia, em 72 horas o acumulado foi de 128,50 milímetros.

Por causa desse número elevado, a cidade já entrou no estado de atenção por ter excedido os 80 milímetros nas últimas 24 horas.

A Defesa Civil segue trabalhando no plano de contingência que envolve outras secretarias municipais, autarquias e equipes de segurança, e monitoras áreas suscetíveis a alagamentos e enchentes.

A vazão do Rio Mogi Guaçu na PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da Cachoeira de Cima está com 243 metros cúbicos por segundo. O armazenamento do lago está com 58,45%.

As chuvas fortes na segunda-feira causaram estragos principalmente na capital paulista, com inúmeros pontos de alagamento, como nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê, forçando a suspensão de diversos serviços.

A Prefeitura de São Paulo suspendeu pelo segundo dia consecutivo o rodízio de carros.