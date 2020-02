Chuva intensa desmorona trecho da Vicinal Mogi Guaçu-Martinho Prado

Um caminhão caçamba carregado de areia caiu na cratera causada pelas águas, o motorista ficou presos nas ferragens e morreu.

O acidente ocorreu por volta das 6h45, no quilômetro 9. A Guarda Civil Municipal já estava no local orientando motoristas que a ponte havia cedido quando o caminhão passou pelo local e caiu na vala.

O córrego é o Mascate – ou Vasco – e a aduela de dois metros não suportou a vazão acima do normal. A suspeita é que um açude ou represa tenha se rompido a ponto de ter arrastado a passagem e causado a interdição completa da rodovia.

Não existe outra forma de seguir para Martinho Prado e vice-versa, a não ser seguindo por Conchal até Mogi Mirim ou seguindo em estrada rural até as Chácaras Alvoradas. A Defesa Civil está no local, com a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Obras e Viação.

A chuva foi tão intensa que o nível do córrego subiu e chegou a transbordar sobre a passagem.

Também será necessário um guincho para retirar o veículo, que está parcialmente cheio de areia.

Por mais de duas horas, homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para retirar o motorista que estava preso nas ferragens, infelizmente, sem vida. Ele foi identificado como Antônio Coraine, mais conhecido como “Veinho Coraine”, morava em Conchal.

Em minutos, maiores detalhes.