Chuva forte e intensa causa alagamentos na noite desta sexta na região do Jardim Canaã II

A forte chuva da noite desta sexta-feira ( 2)8, causou alagamentos em várias ruas da zona Leste de Mogi Guaçu. Enchentes foram registradas no Jardim Canaã 2 e no Nova Veneza. No Santa Terezinha, também houve relatos de alagamento.

O problema foi causado durante a forte tempestade que atingiu a cidade. Durante uma hora e meia, a chuva intensa redundou em enchentes em pontos onde o escoamento de águas pluviais é falho. A Prefeitura enviou a Guarda Civil Municipal para auxiliar os moradores.

Ruas onde o nível da água subiu bastante foram interditadas para que os veículos em movimento não formassem ondas que pudessem invadir as casas. Mesmo assim, vídeos publicados nas redes sociais mostram que o problema foi sério em algumas ruas.