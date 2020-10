Chuva durante madrugada causa alagamentos no Santa Terezinha I

As fortes chuvas desta madrugada causaram alagamentos em diversas ruas do Jardim Santa Terezinha I no final da madrugada desta quinta-feira (15), moradores usaram as redes sociais para divulgarem fotos dos alagamentos.

Com o início do período chuvoso, os moradores do Jardim Santa Terezinha I, Jardim Santa Cecília, Jardim Canaã II e Nova Veneza ficam preocupados, pois há anos eles sofrem com alagamentos constantes.

Apesar do problema ser muito antigo, por exemplo, no Jardim Santa Terezinha I, há 40 anos o problema persiste e o atual Prefeito Walter Caveanha já passou pela Administração Municipal cinco vezes desde o final dos anos 70 e não conseguiu dar solução.

Nesta gestão, Walter Caveanha/Daniel Rossi, os Vereadores cobraram intensamente a solução do problema e no final do ano de 2018 a Câmara Municipal, ou seja, os Vereadores de oposição Rodrigo Falsetti, Fabinho Documentos, Natalino Silva e Jéferson Luís foram pressionados à votarem favoravelmente em um projeto que autorizava empréstimos milionários, onde parte do dinheiro seria para obras que dariam fim a estes alagamentos, o empréstimo foi aprovado.

Desde então, a cobrança da Câmara e dos moradores vem se intensificando, o que parece não ter sido suficiente para que a Administração Walter/Daniel Rossi se sensibilizasse com os moradores afetados, que após um longo período de estiagem, o problema do alagamento surge com a primeira chuva de uma temporada que promete ser longa e triste para as vítimas deste alagamentos.