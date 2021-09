Chuva deixa pista escorregadia e imprudências causam cerca de 5 acidentes

Ao menos 5 acidentes aconteceram pouco antes das 07h00 da manhã desta sexta-feira (10) na Rodovia SP 340, no trecho dos KMs 166 em Mogi Mirim até o 170 já em Mogi Guaçu.

Fotos: Oleuton de Souza/Portal Guaçuano

A chuva que caiu durante a madrugada deixou a pista lisa e o óleo residual que foi liberado devido ao longo período de estiagem provocou a maioria dos acidentes, os motoristas na maioria dos casos imprudentes não diminuíram a velocidade.

Próximo a Havan em Mogi Mirim, uma GM S-10 rodopiou e capotou no gramado lateral, uma Ford Ranger também capotou metros a frente sentido Mogi Guaçu.

Bem próximo a divisa uma van tombou no canteiro central, em todo estes acidentes, os condutores tiveram apenas ferimentos leves.

Já no KM 168 em frente o Posto Rio Guaçu, uma série de acidentes foi registrado pelas imagens de monitoramento da RENOVIAS. A queda de um motociclista causou a lentidão no trânsito, vários outros veículos saíram da pista e bateram nas defensas metálicas, houve colisões traseiras e mais uma queda de motocicleta, conforme é visto nas imagens, apenas um motociclista e um garupa foram socorridos com ferimentos leves.

No KM 170, já próximo ao trevo com a Avenida Tancredo Neves o óleo na pista causou quedas de motociclistas e veículos no canteiro central, mas sem nenhum registro de gravidade maior.