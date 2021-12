“Chupa-cabra” é descoberto em agência da Caixa

Na tarde deste sábado (18) um aparelho de clonagem de cartões, conhecido como “chupa-cabra” em um caixa eletrônico na agência da CEF (Caixa Econômica Federal), à rua Padre Roque, no Centro, em Mogi Mirim.

A Polícia Militar foi acionada por um cliente da agência, informando que seu cartão estava “preso” em um caixa eletrônico e ele suspeitou que algo estava errado na operação bancária.

Os PMs Cb Borin e Cb Anderson estiveram no local e constataram que havia um dispositivo instalado na entrada do equipamento, que impedia a retirada do cartão.

Tratava-se do conhecido “chupa-cabra” – aparelho instalado geralmente no espaço indicado para inserir o cartão bancário em terminais de autoatendimento das agências bancárias, que copia as informações do cartão, possibilitando a clonagem.

A função do aparelho é ler dados da banda magnética do cartão, procurar o código PIN e clonar o cartão para que os golpistas consigam retirar a quantidade máxima de dinheiro da conta bancária correspondente.

Geralmente, para tornar-se alvo, o usuário só precisa utilizar o seu cartão para sacar dinheiro em um caixa eletrônico com o “chupa-cabra”.

Diante dos fatos, o objeto foi apreendido e a ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal, em Campinas, e seguirá para investigação.

A vítima e um representante da CEF também estiveram na delegacia.