Chumbo Trocado! Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo

Com a temporada na metade, o mais normal é que os grandes clubes busquem se reforçar ainda mais para a sequência. Porém, não foi o que aconteceu no São Paulo, que foi surpreendido com o não retorno do atleta Daniel Alves, após a data FIFA. O jogador culpa a diretoria pelos débitos em seus salários, já os diretores garantem que o abandono do atleta não é legal. Por falar em legal, descubra o porquê é legal apostar online na rivalo e divirta-se.

Na última sexta-feira (10), o Tricolor foi comunicado que o jogador só voltará a vestir a camisa após o acerto de uma dívida. O lateral-direito era aguardado na reapresentação após um período defendendo a seleção brasileira, nas Eliminatórias. O departamento de futebol, por sua vez, resolveu por afastar o atleta, que não mais vestirá a camisa do São Paulo.

Ao invés de se pronunciar explicando o que realmente teria acontecido, o clube paulista resolveu por alegar, que todo o acontecido foi premeditado, pois Dani Alves já teria recebido contato de um rival e aceitado mudar de clube. Membros da imprensa especializada acreditam que esse rival tenha sido a equipe do Flamengo, que acabou de anunciar a contratação do zagueiro David Luiz. Mas o que realmente se sabe é que após anunciar sua saída, o lateral já recebeu duas propostas do futebol árabe, contudo, os nomes das equipes não foram revelados.

Outro ponto que merece destaque, é que com a janela de transferência para a Europa, Estados Unidos, Japão e China fechadas, o jogador não poderá transferir-se para nenhum desses lugares. Assim sendo, só restam para o jogador os mercados do Brasil, tendo em vista ter feito somente seis jogos no Campeonato Brasileiro, Oriente Médio, Argentina e México.

Com a saída do jogador, que apesar da idade avançada, era titular absoluto da equipe, mais uma vez abre vaga para outros jogadores. Quem desponta como favorito é Igor Vinicius. Desde 2019 no São Paulo, o lateral de 24 anos foi titular em muitas ocasiões em suas duas primeiras temporadas, quando Daniel Alves atuava no meio de campo. Ele ganhou a disputa do veterano Juanfran, que já deixou o clube.

Contratado em 2019, Daniel Alves tinha um salário de R$ 1,5 milhão mensais. Com a camisa do São Paulo, foram 95 partidas e 10 gols. Com seis jogos disputados no Campeonato Brasileiro. O jogador tomou a decisão de não se reapresentar por conta da dívida que o São Paulo tem com ele, que hoje gira em torno de R$ 11 milhões.