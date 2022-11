Choque violento de carro contra poste na Av. Trabalhadores deixa 5 feridos, 2 em estado grave

Um grave acidente foi registrado por volta das 20H00 desta sexta (25) na Avenida dos Trabalhadores, sentido bairro-centro, próximo ao Centro Cultural.

O motorista de 44 anos que conduzia um Ford Escort Perua perdeu o controle do veículo no trecho de curvas e acabou batendo a lateral do carro contra um poste de concreto da Elektro de maneira violenta.

Ele e a mulher forma socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU para a Santa Casa, a mulher estava no banco do passageiro e foi arremessada para fora do veículo na colisão, ambos em estado grave.

Outras três pessoas que estavam no banco traseiro, inclusive um adolescente, foram socorridos com lesões leves para o Hospital Municipal.