Choperia Tradição tem 4 super shows, ciclismo e humor também pedem passagem

Com o feriado do dia 12, terça-feira, o final de semana terá dois dias a mais e a agenda cultural fica mais recheada. Confira alguns destaques:

Choperia Tradição

Em contagem regressiva da festa de 10 anos da casa, nesse super final de semana prolongado, 4 bandas fazem a festa no palco mais requisitado da cidade.

Sexta-Feira (08): Kombi 69

Sábado (09): Mecânicos do Rock

Domingo (10): Sweet Bullet

Segunda-Feira (11): Rio Lobo Country Rock

Terça-Feira (12): Etiqueta Zero

Reservas de mesa 99730 1815 ou 99687 7252

(Foto: Gilson Cardoso)

Teatro TUPEC

No domingo (10), o humorista Diogo Almeida apresenta o Stand up, Vida de Professor as 19h00, ingresso no site www.megabilheteria.com/evento

Ciclismo

Na segunda-feira (11), ciclismo e rock and roll se juntam em um grande evento:

Quer a agenda do comércio aqui, me chame no ZAP 19996892211 – Rodrigo Fernandes – A taxa de divulgação será revertida para instituições que resgatam animais abandonados nas ruas.