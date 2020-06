Chegou em Mogi Guaçu e Mogi Mirim o “SPM”, oferecendo transporte exclusivo para mulheres

Em pleno funcionamento o aplicativo Só Para Mulheres (SPM), oferece um serviço de transporte exclusivo ao público feminino. O inovador projeto criado, visa a segurança e tranquilidade das passageiras que utilizam este tipo de serviço, e também das mulheres que estão em busca de uma renda extra ou independência financeira.

Devido o constante aumento da violência contra a mulher, o aplicativo teve uma excelente aceitação nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, e já estuda a extensão de suas atividades nas cidades da região de Campinas.

As motoristas que tiveram seu cadastro aprovado, já estão prontas para atender o público com a melhor qualidade prestada.

Cadastro

Para se cadastrar como motorista basta baixar o aplicativo SPM Motorista e realizar o cadastro, estes dados serão analisados pela Central e a motorista será liberada para rodar no máximo em 24hrs. Nos casos dos cadastros de passageiras, é necessário baixar o aplicativo SPM Cliente e informar os dados cadastrais, importante salientar que o uso de uma foto de perfil é necessária, ela entregará mais segurança para as motoristas e facilitará a identificação das passageiras.

Transparência total e ferramentas diferenciadas

Além de ser o único aplicativo exclusivo para mulheres na região, o SPM também é inovador nas informações das dadas as motoristas. Antes mesmo de aceitar a corrida, nossa parceira já sabe a origem, destino, forma de pagamento e valor da corrida! E após aceitar a chamada a motorista terá acesso a foto da passageira. Por sua vez, as passageiras também terão acesso a todas as informações das motoristas e poderá informar no aplicativo até 03 motoristas favoritas, assim, todas as vezes que ela procurar um carro as chamadas serão direcionadas primeiro para elas.

Promoções e Outros

O aplicativo oferece constantemente Cupons de desconto para as passageiras, sem descontar em nada a comissão da motorista parceira! Estas e muitas outras informações e novidades podem ser encontradas nas redes sociais do aplicativo.

LINK PARA DOWNLOAD MOTORISTA (ANDROID)

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fabrica704.spmn.driver

LINK PARA DOWNLOAD PASSAGEIRA (ANDROID)

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fabrica704.spmn.client

LINK PARA DOWNLOAD PASSAGEIRA (IOS)

https://apps.apple.com/us/app/spm-cliente/id1504705645?l=pt&ls=1

Maiores informações:

Central de atendimento (19) 99832-1210

Facebook: @SoparaMulheresAPP

E-mail: [email protected]