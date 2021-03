“Chef” de cozinha guaçuana vai integrar “reality” de culinária no canal GNT

A Chef de cozinha Paloma Santanna, 28 anos, guaçuana que atualmente mora em São Paulo e é Chef do Restaurante Bravo Bistrô na Mooca, São Paulo vai participar do Programa “Que Seja Doce” que vai ao ar no Canal de TV por assinatura GNT.

Paloma já trabalhou na França como Chef de Patissierie (confeitaria) em 2016 e no Brasil já participou de outros programas de TV, como o do Edu Guedes na RedeTV.

Desta vez, Paloma vai participar do Programa “Que Seja Doce”, “um reality show” direcionado para confeitaria, ela faz questão de dizer que é de Mogi Guaçu, mostrando todo o seu orgulho da cidade onde cresceu e viveu.

O programa vai ao ar na próxima segunda-feira dia 29 de março às 20:00 no canal GNT.

Para seguir Paloma Santanna no Instagram, segue o perfil dela @cheffpalomasantanna.