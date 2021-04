Chamex e BIC se unem para celebrar o mês da Criatividade

O Dia Mundial da Criatividade e Inovação (21/04) foi criado em 2017 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para celebrar a criatividade ao redor do mundo e lembrar de sua importância na solução de problemas globais, como a sustentabilidade, educação, saúde, igualdade de gênero, entre outros.

Para comemorar a data, Chamex e BIC se uniram para propor um desafio a influenciadores do meio digital, que receberam um kit com os últimos lançamentos das marcas: o Chamex A4 75g/m² com 300 folhas no pacote, o Chamequinho 4 Cores, ideal para fazer dobraduras, recorte e colagens, o Chamequinho 120g/m² e o Chamequinho 180g/m², papéis de alta gramatura, indicados para fazer trabalhos manuais e escolares, lettering e muito mais. E, também, os produtos da BIC da linha Intensity, como as Brush Pens, com ponta pincel, ideais para a prática de lettering, além das BIC Intensity com ponta Fina e ponta Média, para escrever, desenhar e deixar as criações ainda mais coloridas.

O desafio era responder à provocação: “como você usa sua criatividade em casa?” compartilhando as criações com as hashtags #SemanadaCriatividadeChamex e #MundoBIC, tendo a chance de vê-las repostadas nos perfis de @PapelChamex e @BICBrasilOficial.

O mesmo desafio foi proposto nas redes sociais de Chamex, incentivando os seguidores da marca a demonstrarem sua criatividade com o papel nos mais diferentes contextos: no trabalho, em casa ou na escola.

Sugestões de atividades

Ambas as marcas possuem plataformas cheias de dicas para quem deseja despertar a criatividade. O Chamex em Casa (www.chamex.com.br/chamexemcasa), por exemplo, traz jogos, desenhos para colorir, brincadeiras, dicas de estudo e cursos on-line gratuitos. Já O Poder das Cores (www.biccolorir.com.br) disponibiliza artigos, atividades e e-books para estimular a educação e diversão.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, empregando aproximadamente 3 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade, acesse: www.internationalpaper.com/pt.

Sobre a BIC

A BIC é líder mundial nas categorias de papelaria, acendedores e barbeadores. Durante mais de 75 anos, a empresa tem honrado a tradição de oferecer produtos da mais alta qualidade a preços acessíveis para consumidores, em todos os lugares. Por meio desta constante dedicação, se tornou uma das marcas mais conhecidas e registradas do mundo. Hoje, os produtos BIC são comercializados em mais de 160 países ao redor do mundo e apresentam marcas icônicas como Cello®, Conté®, BIC FlexTM, Lucky Stationery, Made For YOUTM, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, entre outras. Em 2019, o faturamento líquido da BIC foi de 1.949,4 milhões de euros. A Companhia está listada na Euronext Paris, faz parte dos índices SBF120 e CAC Mid 60, e é reconhecida por seu compromisso com o desenvolvimento e a educação sustentáveis. A BIC recebeu a classificação A do CDP (Carbon Disclosure Project). Para mais informações, acesse: www.bicworld.com ou nos acompanhe no LinkedIn, Instagram, Twitter, or YouTube.