Chamequinho amplia portfólio com opções novas e diferenciadas de papéis

Para despertar ainda mais a criatividade dos consumidores, Chamequinho, marca de papéis da International Paper, apresenta três novidades em seu portfólio: o Chamequinho 4 Cores, que possui cores sortidas em único pacote de 100 folhas: amarelo, azul, rosa e verde (25 folhas de cada), o Chamequinho 120g/m² (40kg) e Chamequinho 180g/m² (60kg), papéis mais encorpados, com 50 folhas brancas no pacote. Os novos produtos são indicados para fazer dobraduras, recorte e colagem, trabalhos manuais e escolares, lettering e muito mais.

Os lançamentos são uma resposta aos pedidos dos consumidores, que buscam incluir papéis de cores e gramaturas variadas em sua rotina. Segundo Tayla Monteiro, Gerente de Marcas e Produto da IP, os novos produtos refletem a preocupação da marca em atender às demandas do mercado. “A cada novo produto, buscamos oferecer a qualidade de sempre com a inovação que o mercado requer. Estamos constantemente trabalhando para oferecer produtos que despertem a criatividade de nossos clientes”, afirma a gerente.

Dentre os benefícios dos lançamentos está a versatilidade em seus modos de utilização. “As novas versões de Chamequinho podem ser trabalhadas de diversas maneiras, seja em casa ou na escola. São produtos amplos e que atendem as particularidades de cada um dos nossos públicos”, completa a Tayla.

Acompanhe os lançamentos nas redes sociais do @papelchamequinho e pelo site: https://www.chamequinho.com.br/

