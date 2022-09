(Chácaras Alvorada) Menina de 3 anos morre engasgada com jabuticaba

No final da tarde da última sexta-feira (23), uma fatalidade aconteceu no Bairro Rural Chácaras Alvorada aqui em Mogi Guaçu, uma menina de 3 anos de idade se engasgou com uma jaboticaba.

Segundo apurado, o Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local dos fatos. A menina foi encaminhada por familiares para o Posto de Saúde do bairro, onde recebeu os primeiros socorros, os Bombeiros perceberam que a menina estava entrando em parada cardiorrespiratória e começaram os procedimentos de massagem cardíaca.

A viatura do SAMU com médico estava realizando uma transferência no momento, mas ao terminar, foi ao encontro da menina que estava sendo transportada para a Santa Casa de Mogi Guaçu com apoio de outra viatura do SAMU.

O médico do SAMU conseguiu atender a menina na entrada da cidade, em frente ao Posto Guaçu Brasil na Avenida Tancredo Neves. Imediatamente a Santa Casa foi avisada e com o apoio da equipe médica preparou o atendimento urgente. Todo o atendimento possível foi revertido para a menina, mas os médicos entenderam que era necessário o atendimento dela no Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto, onde um atendimento mais especializado se fazia necessário devido ao estado crítico de saúde da vítima.

Por volta das 22h00 a criança foi transferida de Mogi Guaçu para Ribeirão Preto, mas durante a madrugada de sábado (24) veio a óbito e foi enviada para o IML daquela cidade e depois encaminhada para Mogi Guaçu, onde foi velada e enterrada no domingo.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária aqui em Mogi Guaçu.