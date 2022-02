Cetesb concede licença para construção de píer no Parque dos Ingás

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) concedeu licença ambiental para a construção de um píer no Parque dos Ingás, no Centro. As Secretarias Municipais de Turismo e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Saama) serão as responsáveis pela execução do projeto, que será um diferencial no Rio Mogi Guaçu.

O secretário municipal de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, explicou que a licença é para intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) em região urbana ou rural sem supressão de fragmento de vegetação nativa. “Desta forma, a soma das intervenções da APP não pode ultrapassar 1.000 m² por propriedade para implantação de acesso à água de pessoas e animais”, disse.

O objetivo é oferecer mais um importante atrativo turístico para Mogi Guaçu e região. “É primordial que os moradores conheçam o Rio Mogi Guaçu. Além de possibilitar a realização de passeios de barcos e caiaques, o local também será utilizado para os trabalhos do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. No futuro, pretendemos explorar o espaço por meio do comércio de diversos ramos de atividades, o que irá gerar empregos e renda ao município”, comentou.

Luca contou que a estrutura do píer será de alvenaria – concreto e ferro –, podendo ser edificado em área de 160,00 m² com 40 metros de extensão e quatro metros de largura. “Não abrimos o processo licitatório porque estávamos esperando o tempo chuvoso passar. As empresas precisam avaliar e medir o local, para depois apresentar o projeto de construção”, informou.