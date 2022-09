Cerca de 3 mil pessoas prestigiaram o desfile cívico-militar do Bicentenário da Independência do Brasil

“Maravilhoso, lindo e estou muito feliz de estar aqui! A Prefeitura está de parabéns pela organização deste belíssimo evento”, comentou Andréia Cigagna Alves, que compareceu com as netas Pietra e Letícia à Avenida dos Trabalhadores na quarta-feira, 7 de setembro, e acompanhou o desfile cívico-militar dos 200 anos de Independência do Brasil. Apesar do mau tempo, cerca de 3 mil pessoas assistiram a tradicional parada do dia do feriado nacional.

Com o tema Brasil bonito por natureza e gigante em sua essência. 200 anos de Independência, os preparativos do desfile envolveram as Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Esporte e Comunicação. O evento teve início às 8h30 com o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e do município ao som do hino nacional tocado pela Corporação Musical Marcos Vedovello e cantado à lapela pelos atiradores do Tiro de Guerra, autoridades e público. Também foram cantados os hinos da Independência e de Mogi Guaçu.

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o deputado federal Arnaldo Jardim, o presidente da Câmara Municipal, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, além dos demais vereadores do Legislativo e autoridades do município. “Hoje, é um dia especial. Celebramos 200 anos do nosso país, da nossa bandeira nacional e, principalmente, da Independência do Brasil. Viva o povo brasileiro”, disse o Rodrigo Falsetti, durante breve discurso.

Apresentações

O desfile foi iniciado com a apresentação dos atiradores do Tiro de Guerra, seguido pelas forças de segurança pública, como policiais militares e civis e dos guardas civis municipais, incluindo o grupo de crianças da Guarda Mirim. Na sequência, houve a apresentação de escolas, associações, entidades e bandas.

“Está ótimo e muito bom mesmo o desfile. Vim com minha família para não perder a oportunidade de celebrar essa data tão importante para o Brasil”, comentou Jurandir Campos Tomazini.

Dentre os momentos marcantes do Bicentenário da Independência, destaque para os estudantes da Secretaria Municipal de Educação, que levou para a avenida 200 alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Antonio Giovani Lanzi, João Bueno Junior, Prof. Maria Diva Franco de Oliveira e Padre Estevo Fernando Laurindo.

Divididos em quatro blocos, eles mostraram as belezas do Brasil, como arquitetura, fauna e flora por meio de cartazes representando as cinco regiões do país e balançando fitas com as cores da bandeira brasileira. A apresentação foi encerrada por um grupo segurando bexigas coloridas com os tons do pavilhão nacional, que fizeram um caracol em frente ao palanque das autoridades e ao final soltaram as bexigas para o público.

Outra escola que também se destacou foi a Fundação Educacional Guaçuana (FEG) que, além da apresentação da sua já tradicional fanfarra, levou para o desfile três alunos trajados com vestimentas da época do Império e com capacetes da Dragões da Independência, que pertencem a Guarda Presidencial, objetos estes que são réplicas dos que foram retratados por Pedro Américo no quadro Independência ou Morte, que ficou conhecido como O Grito do Ipiranga.

Para a Juliana Cassa, este 7 de Setembro representou a liberdade da pátria brasileira que foi formada por brancos, negros e índios em meio a uma natureza linda. “O Brasil tem mares e um céu maravilhosos e um povo que é muito feliz de ser brasileiro. Para mim, foi um desfile perfeito. Todos estão de parabéns”, falou ao lado das filhas Taisla e Angélica.