Cerca de 1700 pinos de cocaína são apreendidos pela PM, mais de meio quilo da droga

Os PMs Sargento Charles, Cabo Alan e Soldado Pozzer patrulhavam a Avenida Suécia no final da madrugada desta segunda (13), quando pela viela da Rua Mário Jacinto, Jardim Santa Terezinha I, observaram dois adolescentes guardando uma sacola no interior de um terreno baldio, levantando suspeitas.

Ambos os adolescentes foram abordados e no terreno foram localizados 28 pinos contendo cocaína e R$1.216.00.

Com apoio do Tenente Henrique e demais viaturas, foi averiguado um salão de cabeleireiro pelo bairro Jardim Canaã II, local que estaria escondido mais entorpecentes sobre a proteção de um homem identificado como sendo F. L. P., 21 anos, local este entregue pelos adolescentes infratores. Após averiguação no salão, além do homem informado, foi localizado mais 1650 pinos de cocaína.

O indiciado recebeu voz de prisão por Tráfico de Entorpecentes e junto com os menores foram encaminhados até a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado autuou F. L. P., deixando-o à disposição da Justiça, liberando os menores para responder pelo crime junto a Justiça de Menores.