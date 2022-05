Centro de Radioterapia inicia operação em 1º de junho; inauguração será na quinta-feira, 26 de maio

A superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) agendou para a próxima quinta-feira, dia 26 de maio, às 10h, a inauguração do Centro de Radioterapia, que fica ao lado do setor de Oncologia. O novo prédio foi construído com recursos do Ministério da Saúde, sendo os equipamentos e mobiliários comprados pelo HMTR. O investimento foi de R$ 5,5 milhões com recursos do Governo Federal. A construção foi iniciada em outubro de 2018. O Centro de Radioterapia atenderá, inicialmente, uma população de 500 mil habitantes.

Além de Mogi Guaçu, o local atenderá Mogi Mirim. Itapira, Estiva Gerbi, São Sebastião da Grama, Mococa e Casa Branca. Porém, a DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista já estuda a ampliação dos atendimentos. “Nesse primeiro momento, após um grande trabalho para que todas as autorizações fossem dadas para o funcionamento e adequações necessários no prédio, o Centro de Radioterapia irá atender sete municípios com uma demanda esperada de 600 pacientes por ano. Porém, a própria DRS já iniciou conversas para que esses números sejam ampliados”, explicou o superintendente do HMTR, Wagner Cezaroni.

O Centro de Radiologia, totalmente equipado, tornará o Hospital Municipal referência regional em radioterapia. A unidade está equipada pela Varian, que é uma das maiores empresas no mundo no setor de tecnologia nuclear. Uma equipe multidisciplinar foi contratada por empresa terceirizada e atuará no atendimento dos pacientes dos sete municípios. Mogi Guaçu já é referência no atendimento de pacientes da Unacon para quimioterapia. “Atualmente, temos 30 pacientes de Mogi Guaçu que fazem tratamento em outros municípios e, agora, eles serão atendidos na própria cidade. Vamos atender pacientes com tumor na mama, ginecológicos, cirurgia geral e urológica”, informou Cezaroni.