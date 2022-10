Centro de Especialidades Odontológicas promove série de ações para celebrar o Dia do Dentista

Para celebrar o Dia do Dentista, data comemorada no Brasil em 25 de outubro, a direção do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) promoverá entre os dias 24 e 27 de outubro a Semana Odontológica. A abertura da programação será com uma homenagem aos profissionais da área, marcada para ocorrer no plenário da Câmara Municipal, na segunda-feira, 24, às 18h. No dia seguinte, 25 de outubro, será inaugurado, às 9h, o consultório odontológico da UBS do Jardim Fantinato.

“O Dia do Dentista no Brasil tem essa data porque em 25 de outubro de 1884 foi assinado o primeiro decreto (Decreto 9.311) que criou os primeiros cursos de graduação em Odontologia nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro”, explicou o diretor do CEO, Mário Sérgio Vedovello Litordi.

Semana

Entre as atividades programadas para a Semana Odontológica, destaque para a apresentação da peça Cuidados com os Dentes e Higiene Bucal. O espetáculo será exibido na terça-feira, 25, às 19h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Na sequência, a agenda continua com uma série de seminários que acontecerão na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. Na quarta-feira, 26, acontecerá a palestra Primeiros-Socorros em Odontologia, ministrada pelo coordenador geral do Samu/Regional Baixa Mogiana, Eliel Martins. No período da tarde das 13h30 às 17h, será a vez do dentista Eduardo Fernando Massuci falar sobre Periodontia Clínica. Fechando a semana, o dentista André Figadoli fará dois workshops apresentado o tema Fluxo Digital das Guias Cirúrgicas na Implantodontia. Como Solicitar e Quando? O horário será das 8h30 às 11h e das 13h às 17h.