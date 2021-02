Centro de Especialidades Odontológicas amplia atendimento para unidades de bairro

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Mogi Guaçu começou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o processo de descentralização e ampliação de atendimento especializado em próteses dentárias, que será, a partir do dia 8 de deste mês, oferecido também nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Regional de Martinho Prado Júnior e do bairro Guaçu-Mirim, na zona sul.

Com a ampliação da assistência, os munícipes destas regiões não precisarão mais se deslocarem até o outro lado da cidade, facilitando o acesso dos moradores a esses serviços e permitindo redução significativa nas filas de espera.

Além da matriz do CEO, instalada na Vila São Carlos, a unidade básica do Jardim Fantinato, na zona leste, e o posto de saúde das Chácaras Alvorada já dispunham do serviço – e também de atendimento especializado nas áreas de Endodontia (Tratamento de Canal), Periodontia (Gengiva), Cirurgias Dentárias e, ainda, no acompanhamento da saúde bucal de pacientes especiais.

“O CEO é de extrema importância para os cidadãos, principalmente no que se refere às áreas específicas de alto custo que ajudam muito as pessoas com dificuldades econômicas”, explica o coordenador de saúde bucal do CEO, Mário Sérgio Vedovelo Litordi.

Segundo ele, o objetivo da descentralização é ampliar os atendimentos para outros bairros devido à demanda deste serviço, a mais alta neste setor. As mudanças serão realizadas passo a passo com estudo e planejamento. Adequando-se aos protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde, em decorrência da pandemia da Covid-19, o número semanal de atendimentos teve que ser reduzido no último ano pela metade, para em torno de 40 pacientes na sede do CEO e 100 pessoas em outras unidades.

A equipe do CEO é composta atualmente por 24 profissionais entre dentistas, auxiliares da área administrativa, motorista e faxineira, contagem que chega a 60 quando somados os servidores das Unidades Básicas de Saúde.