Centro Cultural recebe Roda de Samba e Choro

A tradicional Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação terá mais uma edição no próximo domingo, 24 de outubro. O evento será na concha acústica do Centro Cultural, das 11h às 14h.

O assessor da Secretaria de Cultura, Rodrigo Peguin, explica que, pela primeira vez desde o início da pandemia, a Roda de Samba e Choro acontecerá de forma híbrida, ou seja, além da transmissão online pelo Facebook da pasta, também será aberto para a presença limitada de até 70 convidados. Por isso, o evento contará com food trucks.

“Em Mogi Guaçu, os eventos culturais com o público estão voltando gradativamente para evitar aglomerações, seguindo assim, as recomendações da área de saúde no combate à doença. Portanto, continua sendo obrigatório o uso de máscaras de todos. Forneceremos álcool em gel para os presentes”, disse.

Como os convites são limitados, os interessados em participar desta edição da Roda de Samba e Choro devem retirar os ingressos antecipadamente até esta sexta-feira, 22 de outubro, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.