Centro Cultural recebe exposições de artes em novembro  

Em novembro, a Secretaria Municipal de Cultura promove duas exposições artística, sendo elas: 100 Anos da Semana de Arte Moderna e XXII Salão de Artes. Os eventos acontecem no Centro Cultural localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

A exposição 100 Anos da Semana de Arte Moderna já acontece para visitação de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30 no hall de entrada do Centro Cultural e ficará à disposição do público até o dia 29 de novembro. A mostra é organizada em parceria com a Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística). “Toda a produção é uma integração de todos professores e alunos das oficinas da Emia”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Já a mostra do XXII Salão de Artes está à disposição do público no Espaço Cultural Multiuso Benedito Andrade, situado dentro do Centro Cultural. A exposição está aberta de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30. As obras ficam expostas até o dia 30 de novembro.

Feirarte

Na próxima terça-feira, 8 de novembro, a Secretaria Municipal de Cultura realiza mais uma edição do Feirarte com apresentação da banda Balaio Doido. A Feirarte inclui diversas opções de gastronomia para toda a família. A entrada é gratuita, assim como o estacionamento no local. O evento acontece no Centro Cultural.