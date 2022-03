Centro Cultural recebe exposição Titanium

A exposição Titanium está no hall de entrada do Centro Cultural de Mogi Guaçu. O trabalho do artista Anderson Kleber Moreira e ficará em exibição até o dia 7 de abril. O Centro Cultural está localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. Com entrada gratuita, o horário para visitação do público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. A mostra é realizada por meio da Lei Aldir Blanc.

O trabalho é uma forma inédita de exposição em Mogi Guaçu, porque consiste na mostra de obras tridimensionais promovendo a possibilidade de o público interagir com as mesmas. “A cada etapa de construção as pessoas vão chegando a um nível mais profundo, o que possibilitará uma sensação de multidimensionalidade, criando uma relação com o processo de espaço-tempo”, comentou o artista.

Segundo Moreira, a ideia é transmitir uma impressão da resistência e flexibilidade expressando a força interior pessoal, Titanium. “Relacionado com a arte contemporânea, o recurso da instalação é utilizado para criar uma atmosfera diferente, ressignificando os elementos que compõem a exposição e instigando as pessoas numa apreciação com vários sentidos, não apenas o visual, mas numa experiência em que o público se torna parte da própria obra”, finalizou.