Centro Cultural recebe exposição da artista Rosemary Lucon

A partir desta sexta-feira, 12 de novembro, a exposição da artista Rosemary Brunelli Lucon poderá ser apreciada no hall de entrada do Centro Cultural de Mogi Guaçu, situado na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo. A entrada é gratuita e a mostra pode ser visitada até o dia 6 de dezembro, no horário das 8h às 17h.

A artista é guaçuana, começou a pintar em 1990 e tem participação em mais de 100 exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, tendo recebido diversos prêmios. “Sou apaixonada por todos os estilos de pintura e, isso, se reflete em meus trabalhos. Para mim, a pintura é diversão e realização”, comentou ela.

O assessor da Secretaria Municipal de Cultura, Rodrigo Peguin, disse que o Centro Cultural está oferecendo uma programação inovadora. “Estamos priorizando em nossas exposições a relação entre a arte e tecnologia e de novas linguagens artísticas, sem deixar de considerar os trabalhos tradicionais e as produções artísticas amadoras, disse Peguin”.

Rosemary Brunelli Lucon pode ser contatada por meio dos telefones (19) 3861.6723 e (19) 99414.9229 ou pelo link www.instagram.com/rose.lucon.

Serviço

Exposição: Rosemary Brunelli Lucon

Período: 12 de novembro a 6 de dezembro de 2021

Local: Centro Cultural de Mogi Guaçu

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo

Horário: 8h às 17hEntrada franca