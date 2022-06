Centro Cultural de Mogi Guaçu recebe sessões gratuitas de cinema

A Secretaria Municipal de Cultura confirmou que Mogi Guaçu foi contemplada com o Cine Renovias, que é o projeto que disponibiliza cinema itinerante com exibições gratuitas de filmes com infraestrutura completa aos moradores. O Cine Renovias é um projeto aprovado pela Secretaria Especial da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.

Mogi Guaçu receberá o caminhão do projeto nos dias 4 e 5 de julho no estacionamento do Centro Cultural, a partir das 18h30. O cinema móvel pretende alcançar o público com pouco acesso a atividades culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, máquina de refrigerante e banheiros.

Nas sessões da próxima semana serão exibidos os filmes: Jurassic World: Reino Ameaçado, no dia 4, e Star Trek: Sem Fronteiras, no dia 5. Em todas as sessões, os convidados ganham pipoca e refrigerante. É necessária a retirada antecipada do ingresso no próprio caminhão.

SERVIÇO

Cine Renovias – Mogi Guaçu

Data: dias 4 e 5 de julho

Horário: 18h30

Local: Centro Cultural– Av. dos Trabalhadores, 2.651 – Jardim Camargo