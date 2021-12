Centenas de pessoas acompanham Parada de Natal

Na noite desta quarta-feira, 1º de dezembro, a Parada de Natal abriu a programação especial do Natal Encantado, promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). Centenas de pessoas prestigiaram o evento na Praça Rui Barbosa, o Recanto.

Não faltaram animação, luzes e muito magia durante o desfile em frente ao palco montado na Rua 13 de Maio, em frente à praça central da cidade.

O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel e secretários municipais participaram da abertura ao lado do presidente da Acimg, Edson Bombo.

“Como guaçuano, esse é um dia feliz! Que bom ver a felicidade estampada nos rostos das pessoas. Estamos trabalhando pela cidade para trazer lazer e qualidade de vida. A população precisa ter esperança, paz e alegria e o restante é obrigação do prefeito em correr atrás e vou fazer isso todos os dias até o final do meu mandato”, destacou o prefeito.

Além dos enfeites natalinos, o Natal Encantado terá atrações artísticas gratuitas para toda a família até o 23 de dezembro. A Parada de Natal volta a ser realizada no dia 15, às 19h. Também haverá shows e apresentações culturais no Parque dos Ingás, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, e no Teatro Tupec do Centro Cultural. A casinha do Papai Noel será instalada na Praça do Recanto e funciona de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O Parque dos Ingás, por sua vez, terá área de alimentação com food-trucks.

Os eventos no Parque dos Ingás começam nesta quinta-feira, 2 de dezembro, com o músico Mazinho Quevedo, mestre da viola caipira, a partir das 20h. Destaque também para a apresentação da Orquestra da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 3 de dezembro, a partir das 20h, com abertura por conta da Corporação Musical Marcos Vedovello. A programação segue até o dia 23 de dezembro com muita música, arte e dança. Ela pode ser conferida, na íntegra, abaixo ou no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br.

A programação do Teatro Tupec, no Centro Cultural, começa no dia 5 de dezembro com a apresentação da Banda J3D, de repertório repleto de sucessos do pop rock, a partir das 19h. Às 20h se apresenta a Banda Pegada Universitária. Outras apresentações estão previstas para os dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de dezembro.