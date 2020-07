Centenas de comerciantes realizam mega carreata em protesto a favor da reabertura do comércio

Centenas de comerciantes insatisfeitos com as medidas ditatoriais adotadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu realizaram um mega protesto no final da manhã desta segunda-feira (06), com uma carreata que partiu do TG (Tiro de Guerra) e percorreu as principais ruas e avenidas da cidade.

Os comerciante e empresários querem apoio popular para pressionar a Prefeitura a anunciar a reabertura do comércio dentro da fase 2 do Plano São Paulo, que permite o funcionamento do comércio em geral, shoppings, imobiliárias, concessionárias e escritórios, por pelo menos quatro horas diárias.

Há cerca de 10 dias a Prefeitura decretou o fechamento destes serviços devido ao agravamento dos casos de coronavírus. Entretanto, a relação com os representantes do comércio, que já não era bom, ficou ainda pior com a decretação do fechamento por mais uma semana, após reunião realizada na semana passada.

Houve discussão e um protesto da ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), que decidiu não participar mais das reuniões com a Secretaria de Saúde. Por isso o protesto desta segunda-feira é uma forma de pressionar a Prefeitura a anunciar a abertura do comércio a partir do dia 8, data do encerramento do decreto municipal.

O cartaz do protesto traz uma referência ao prefeito Walter Caveanha, que não deu brecha do comércio funcionar nas duas últimas semanas.

Fotos: John Everte