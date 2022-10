A coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 teve início no dia 01 de agosto e

ainda está acontecendo em todo o país. É muito importante que as pessoas saibam a

importância dessas informações, e que recebam a coleta do Censo.

Esse levantamento, que acontece a cada 10 anos, realiza uma ampla coleta de dados

sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país, com

o objetivo de contar os habitantes do território nacional, identificar suas

características e revelar como vivem os brasileiros.

As informações do Censo são essenciais para o desenvolvimento e implementação de

políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados, como

campanhas de vacinação, políticas educacionais, controle migratório, recursos

federais para estados e municípios, áreas que necessitam de transporte público,

moradias populares, obras viárias, investimentos prioritários em saúde, educação,

saneamento básico, energia, programas de assistência à infância e velhice, benefícios

sociais, entre outros.

O Censo não é do IBGE, o Censo é do Brasil e para o Brasil. O Censo é de toda a

população. A equipe está visitando todos os lares brasileiros, coletando informações

que serão muito relevantes para o futuro do país. Não se pode deixar ninguém para

trás, por isso é preciso contar com o apoio de todos, em receber o IBGE de portas

abertas!

Esse é o primeiro Censo totalmente digital, desde a coleta até a transmissão,

acompanhamento, armazenamento e processamento dos dados, e vale lembrar que as

informações são totalmente protegidas.

O Censo é a integração entre a informação estatística e geográfica. Somente nele é

possível fazer a articulação de três escalas de características: do entorno onde os

domicílios estão localizados, dos domicílios em si e das pessoas que vivem nesses

domicílios. Então, essa é a única pesquisa em que se consegue mostrar a diversidade

de situações que existem nas cidades e ter um cenário muito mais completo e

integrado do território brasileiro e sua população.

No Censo 2022, há dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em

torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77

perguntas, leva cerca de 15 minutos. A seleção da amostra que responderá o

questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de

Coleta (DMC) do recenseador.

Além disso, o IBGE solicita os dados da pessoa que prestou as informações, como

nome, telefone, e-mail e CPF. Qualquer morador, acima de 12 anos, capaz de

fornecer as informações, pode responder ao recenseador por todos os demais

moradores daquele domicílio. Ou seja, apenas uma pessoa do domicílio responderá

por todos os residentes.

Todas as informações coletadas são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas

exclusivamente para fins estatísticos, conforme estabelece a legislação.

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do

Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a

identidade do agente do IBGE no site “Respondendo ao IBGE”

(respondendo.ibge.gov.br) ou pelos telefones 0800 721 8181, (19) 98287.0418 e (19)

3805.4343. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR

code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão

deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.