CEGEP inicia na próxima segunda matrículas para cursos técnicos em Mogi Guaçu

O Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) dá início na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, às matrículas de cursos técnicos em diferentes áreas, com início de aulas previsto para o segundo semestre desse ano. As inscrições poderão ser feitas até 16 de julho, presencialmente, sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Entre as disciplinas disponíveis estão Administração, Alimentos, Edificações, Eletrônica, Imagem Pessoal, Logística, Meio Ambiente, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, com 2 a 3 semestres de duração e cinco dias de aulas semanais.

De acordo com o diretor-geral da instituição, João Francisco Fantinato Pansani, os cursos oferecidos pelo CEGEP representam importante oportunidade de formação e qualificação profissional a jovens e adultos, perto de casa e com conteúdo e docentes de excelência.

“Temos no CEGEP uma estrutura que é referência para toda a região e cursos técnicos de qualidade, que fazem a diferença para quem está em busca de novas chances no mercado de trabalho”, disse.

A instituição está localizada na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 295, no bairro Imóvel Pedregulhal. Mais informações estão disponíveis pelo site www.cegep.com.br ou pelos telefones (19) 3851-8585 e (19) 3818-3030.