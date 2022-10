Cegep está com inscrições abertas para concurso de 80 bolsas de estudo com até 100% de desconto em 2023

O Centro Guaçuano de Educação Profissional (Cegep) está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2023. As inscrições vão até o dia 1º de dezembro e podem ser realizadas pelo site www.cegep.com.br ou pessoalmente na sede da escola, localizada na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 295, Imóvel Pedregulhal.

Uma taxa de inscrição no valor de R$ 5 deverá ser paga no ato da inscrição, momento em que o interessado deverá escolher três cursos técnicos de sua preferência. A prova classificatória será no dia 4 de dezembro, das 9h às 13h. Ao todo, serão 80 bolsas com descontos de 40, 60, 80 e 100% de acordo com a classificação final de cada candidato.

Após cinco anos, a instituição retorna com o sistema de concessão de bolsas para ano letivo de 2023. A instituição de ensino oferece oito cursos profissionalizantes: Administração, Edificações, Eletrônica, Logística, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e ainda o novo sobre Nutrição e Dietética.

“É com muita alegria que anunciamos o retorno da concessão de bolsas de estudos no Cegep por meio do Concurso de Bolsas. Há cinco anos, não havia mais modalidades de bolsas e observamos a necessidade de estender o alcance do ensino técnico em nosso munícipio. Temos a certeza de que o trabalho se intensificará no sentido de atender com excelência e de forma mais ampla a comunidade guaçuana e à demanda empresarial”, mencionou o diretor do Cegep, João Francisco Fantinato Pansani.

Mais informações pelos números de telefone 3851.8585 e 3818.3030 ou 99880.1289 (WhatsApp.