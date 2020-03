Casal responsável por dezenas de furtos de veículos é detido pela PM

Os PMs Sargento Robson, Cabo Alan, Cabo Mangolin, Cabo Soares, Soldados Calegati e Alan detiveram um casal na área central de Mogi Guaçu nesta quinta (12), que já havia sido reconhecido através de câmeras de segurança quando cometeram um furto de um veículo no início do mês, no dia 03.

Ao serem abordados confessaram diversos furtos e indicaram um “ferro velho” na região central onde foi localizada uma bateria de um veículo furtado em fevereiro e no Jardim Ype II foi localizado o veículo furtado no início de março. O casal e o dono do “ferro velho” foram indiciados por furto e receptação respectivamente, porém foram liberados na Central de Polícia Judiciária e irão responder em liberdade.

Os bens recuperados serão devolvidos aos proprietários. O homem abordado inicialmente e que confessou os crimes, possui dezenas de passagens por furto, roubos e associação criminosa, resumindo, ele possui 10 passagens por furto, 28 passagens por roubo, 2 receptações e 1 associação criminosa.

