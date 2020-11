Casal que resgata e cuida de cães e gatos abandonados pede ajuda para melhorar serviço voluntário

César Antônio Lopes mora com sua esposa Rosângela no Bairro Rural Engenho Velho e cuida com muito amor de mais de 30 cães e 20 gatos recolhidos em situação de abandono nas ruas de Mogi Guaçu, o local se chama “Cantinho dos Guerreiros”.

O local é de conhecimento da Zoonoses de Mogi Guaçu e além da organização, todos os animais são castrados e vacinados, o amor deles pelos animais é tão grande que nem todos são colocados para adoção.

No entanto, é necessário muito empenho para dar atenção para todos os cães e gatos, mas o principal problema é que o local é alugado e os cerca de 350 quilos de ração por mês dispensados aos animais, são na maioria das vezes doados e o casal necessita de ajuda para dar sequência ao trabalho.

Não é só ração, são produtos para banho, remédios, cobertores e outros itens usados para cuidar dos animais e as doações são bem vindas.

O casal quer que as pessoas interessadas possam ir até a chácara e ver o carinho e cuidados dispensado aos animais e as ajudas para que o trabalho continue podem ser comunicadas pelo telefone 19/98755-2999.