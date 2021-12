Casal que escondia armas para sujeito “criminal” é preso na Delegacia

Os PMs Sargento Charles, Cabo A. Raymundo e Soldado Pozzer, tinham informações de que um homem identificado como “Zé Bira” possuía dois revólveres e munições em seu poder de maneira ilícita, isto na região do Jardim Santa Terezinha II, porém ele escondia na vizinhança.

Em serviço na manhã desta quarta (08), os PMs receberam a informação da residência exata de onde poderia estar as armas e então foram para o local que fica na Rua João Batista de Queiroz.

Após terem permissão para entrar na residência, houve a averiguação onde se confirmou a veracidade da denúncia, foi encontrado o revólver calibre 22, 5 munições de calibre 38, 3 munições de calibre 22 e ainda outro revólver calibre 38 e 17 munições. O casal que mora na casa relatou que “Zé Bira” obrigou eles a guardar as armas.

“Zé Bira” foi localizado e detido e encaminhado junto com as armas para a Central de Polícia Judiciária onde o delegado autuou em flagrante delito por Posse de Arma e Munições o casal que guardava as armas, deixando-os preso à disposição da Justiça. “Zé Bira” foi liberado, ele já possui passagens pela Polícia por Posse de Arma de Fogo e Munições, bem como lesão corporal.