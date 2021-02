Casal mogimiriano é acusado de praticar vários estelionatos

Casal é acusado de praticar estelionato em várias pessoas em Mogi Mirim. De acordo com as vítimas, a ação é sempre semelhante. Eles efetuam a venda de carros, mas o veículo está no nome de outras pessoas, ficando impossível fazer a transferência de nome.

As vítimas fazem boletins de ocorrência, mas o casal continua solto, como mostram os detalhes exibidos nesta última segunda-feira, 15 de fevereiro, no #BalançoGeralGeral da TVB Record, veja a reportagem exibida pelo programa no (vídeo) link abaixo:

https://fb.watch/3K9fE0Zn6P/