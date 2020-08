Casal fica ferido após capotamento na SP 342

No início da tarde deste domingo (23), um casal ficou ferido após o carro em que estavam capotar.

Segundo apurado, o condutor do Fiat Uno, placas de Mogi Guaçu seguia pela Rodovia SP 342 sentido Avenida Bandeirantes, quando pelo KM 173, nas proximidades da Empresa Lanzi, perdeu o controle do veículo, invadiu o gramado lateral que é um barranco e acabou capotando, no acostamento.

Testemunhas acionaram o SAMU que rapidamente chegou ao local e prestou os primeiros socorros tanto para o condutor do veículo como para a sua companheira. Apesar de uma suspeita de fratura na clavícula do condutor, ambos foram socorridos para a Santa Casa em estado leve.

O serviço de apoio da RENOVIAS tomou as medidas de segurança e retirou o veículo do local, ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária.

Fotos Exclusivas: John Everte